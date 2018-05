Perugia, frontale da brivido: incubo alcol al volante

PERUGIA - Accertamenti in corso, come di prassi, per stabilire gli eventuali livelli di alcol nel sangue a seguito del frontale da brivido che ha visto coinvolte due auto e , soprattutto, le persone all'interno avvenuto poco dopo le 23 di sabato sera lungo via Pievaiola.



Un incidente che ha richiesto l'arrivo con la massima urgenza non solo della polizia municipale e dell'ambulanza del 118 ma anche di una squadra dei vigili del fuoco, dal momento che una delle persone coinvolte era rimasta incastrata tra le lamiere dell'abitacolo di una delle due auto.



L' uomo, dopo essere stato liberato, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia: prognosi di trenta giorni per via di varie fratture riportate.

Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:43



