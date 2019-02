PERUGIA - La pioggia manda il tilt la viabilità di mezza città. Una frana in tarda mattinata di sabato ha bloccato la strada a Casaglia, smottamento anche a Boneggio dove la viabilità è garantita lungo una sola corsia. Allagemernto seglati in via Settevalli, Castel del Piano e Case Bruciate. Suopre lavoro per i vigili del fuoco e la polizia municipale. Allagementi anche a San Nicolò di Celle. In diverse stade cittadine allagmenti per i tombini ostruiti o perché non riescono a ricevere la grande quantità di pioggia caduta sin dal primo mattino.

La polizia stradale segnala alcuni incidenti senza gravi conseguenze, strade allagate e buche sull'asfalto.

Due feriti lievi in uno scontro fra due vetture avvenuto a Umbertide. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

La pioggia cade incessantemente dalla scorsa notte. Diversi anche i campi allagati. Ultimo aggiornamento: 13:18