Lunedì 11 Luglio 2022, 07:15

Entrano dentro un’auto come fosse la loro. Il problema è che non è la loro. Entrano come nulla fosse, e portano via ciò che trovano come se nulla fosse. Così come, sempre come nulla fosse, litigano dalle finestre alla strada con le urla che riempiono il silenzio del primo pomeriggio di una calda domenica di luglio. E ancora, come se nulla fosse, espletano i propri bisogni fra le auto di passaggio. Succede tra via Campo di Marte, via Canali e via della Ferrovia. Succede a Fontivegge, con i residenti che riprendono e commentano sui social network.

Con la paura che ormai ha lasciato il posto alla rabbia per la presenza, racconta chi vive nella zona, sempre numericamente alta di balordi e schiavi della droga.

L’ASSALTO

Quello “girato” dallo smartphone di un residente e poi postato in varie chat e social è un assalto in pieno giorno a un’auto parcheggiata nella zona di via Campo di Marte. Un parcheggio condominiale, con due balordi (un uomo e una donna) che entrano e portano via quanto trovato all’interno per poi allontanarsi come nulla fosse. Il video racconta impietosamente quanto accade nel giro di pochi secondi, e la strada racconta come non si tratti di un fatto isolato. Secondo i residenti della zona, infatti, si tratterebbe di due-tre persone attive in questo tipo di assalti alle auto parcheggiate.

In particolare uno dei tre, sempre stando ai racconti di qualche residente, sarebbe conosciuto anche nel mondo dello spaccio di droga.

Quello che colpisce, come detto, della sequenza registrata da un residente nella zona è la velocità ma anche la sicurezza con cui i due balordi hanno agito. In un orario tra l’altro in cui specie alla stazione si possono incontrare non solo persone ma anche forze dell’ordine nei quotidiani giri di controlli, dal momento che secondo quanto si apprende l’assalto sarebbe avvenuto intorno alle quattro e mezza del pomeriggio nelle vicinanze di un locale etnico.

Insomma un assalto che, se oltretutto non un fatto isolato, sembra raccontare come i balordi nella zona della stazione continuino a considerare l’area come una specie di zona franca. Pensiero che va a cozzare in maniera totale con la grandissima attenzione posta dai residenti nel segnalare queste situazioni e anche nella ferrea determinazione da parte delle forze dell’ordine di dare seguito alle segnalazioni arrestando quotidianamente l’azione di questi personaggi.

Una battaglia nel nome della sicurezza partecipata che, nonostante importanti risultati raggiunti, ancora deve essere combattuta con grande forza.