Perugia, a Fontivegge guerra all’alcol per limitare le continue risse e i disagi

PERUGIA - Nell’intera zona di Fontivegge, quartiere scosso dall’ennesima recentissima rissa a colpi di bottiglia, arriva una ulteriore e dura stretta sul consumo degli alcolici. La mano pesante del Comune prende forma con una nuova ordinanza, messa nero su bianco dal sindaco Andrea Romizi per limitare ancora di più il fenomeno, anche e soprattutto alla luce del malumore, o meglio della rabbia espressa dai cittadini. Infatti «pervengono all’amministrazione numerose lamentele circa il disagio connesso all’abuso di alcool e sostanze stupefacenti nel quartiere», si legge nell’ordinanza 819 della struttura Sicurezza. Il Comune ha deciso allora di adottare dei «provvedimenti più stringenti», come «il divieto di consumare bevande alcooliche su area pubblica, per l’intera giornata». Una misura eccezionale rivolta a tutti i fruitori di pubblici esercizi, esercizi di vicinato, distributori automatici e chi ha una attività di commercio su area pubblica. Per i titolari c’è invece «il divieto di vendere per asporto bevande alcooliche dalle ore 18 e fino alle ore 06 del giorno successivo». La stretta entra in vigore da domani e andrà avanti almeno fino al 15 agosto, ma non è escluso che venga prorogata per tutto il periodo estivo.LA DECISIONE Il Comune ha scelto di intervenire pesantemente sul versante del consumo di alcolici anche a seguito del dibattito in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura, dove più volte le problematiche di Fontivegge sono all’ordine del giorno. «È stata più volte posta l’attenzione sull’esigenza di prevenire il compimento di illegalità da parte di soggetti gravitanti e dediti a comportamenti di abuso di sostanze alcoliche ed uso di sostanze psicoattive», spiega l’ordinanza del sindaco Romizi che ai progetti di riqualificazione del bando periferie, ai controlli e alla maxi rete di telecamere di videosorveglianza, affianca anche ordinanze sempre più stringenti. Cresce infatti, rispetto ai provvedimenti in vigore, la fascia oraria in cui è vietato vendere alcol da asporto in contenitori di vetro e metallo. Ed “entra” il divieto di consumarli in spazi pubblici durante tutto il giorno.L’OBIETTIVO Con la stretta sull’alcol il Comune punta a innalzare il livello di sicurezza nei confronti di cittadini ma anche turisti. «I recenti fatti di cronaca occorsi nella zona di Fontivegge hanno fatto inevitabilmente aumentare il senso di insicurezza percepito e la preoccupazione per le criticità connesse alla problematica in questione. Per il verificarsi di fenomeni di microcriminalità, che vedono spesso coinvolti soggetti in stato di intossicazione da bevande alcooliche, si impone l’adozione di provvedimenti più stringenti di quelli fino ad ora adottati al fine di ridurre disordini e turbative della sicurezza urbana connessi ai predetti eccessi». Ecco l’ennesimo provvedimento per una zona difficile della città che attende da anni una decisa spinta al rilancio. Rilancio che dovrebbe arrivare, almeno nei progetti, con la rivoluzione disegnata grazie ai fondi del bando periferie. Quello che dovrebbe sottrarre luoghi alla delinquenza per restituirli alla cultura, alla socialità e ai cittadini stanchi dopo mille problemi.