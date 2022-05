Perugia, coltello contro addetto alla sicurezza di un palazzo: paura a Fontivegge

PERUGIA Con un coltello contro un adetto alla vigilianza di un condominio di Fontivegge. L'intervento della squadra volante della polizia, informa una nota della questura, è scattato dopo un chiamata al numero di emergenza 113. Gli agenti sono intervenuti in via Martiri dei Lager dove era stato segnalato un uomo che, con un coltello, aveva minacciato un addetto alla sicurezza, in servizio presso il complesso commerciale. Gli agenti, rintracciato l’uomo, 65 anni, in via Cortonese, lo hanno identificato. Sottoposto a un controllo più approfondito, il 65enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e, per questo motivo, denunciato con l'accusa per minacce aggravate e porto di armi o oggetti atti adoffendere.