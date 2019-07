Perugia, follia in strada: coltellate fra stranieri a Ponte San Giovanni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - La follia è esplosa nel tardo pomeriggio, in mezzo alla strada, a Ponte San Giovanni: quattro stranieri (da quanto si apprende, due tunisini e due albanesi) si sono presi a coltellate fra la gente, tra un'area verde e la strada, con uno dei quattro che avrebbe tentato, armato di un coltellaccio e sanguinante, di fermare le auto in transito.Immediato l'intervento dei carabinieri di Ponte San Giuseppe, diretti dal luogotenente Mirko Fringuello: tutti e quattro i partecipanti alla rissa sono stati bloccati dai militari (coadiuvati anche dalla squadra volante della questura) e portati in ospedale per essere soccorsi.Al momento non risultano particolarmente chiare le cause che hanno portato alla violenta lite tra i quattro. Pare però che già dalla tarda serata di domenica sera, sempre nella stessa zona del quartiere, diversi residenti avessero segnalato grida e liti tra stranieri. Quello di lunedì potrebbe dunque essere una specie di regolamento di conti.