PERUGIA - La foto racconta un nuovo pomeriggio di follia intorno alla stazione di Fontivegge: mentre rappresentanti del Comune e il senatore Simone Pillon stanno parlando di sicurezza nel quartiere nel corso di un incontro organizzato dal gruppo "Progetto Fontivegge", trenta metri più in là sono botte in mezzo alla strada. Di sabato pomeriggio, fra passanti e gente in attesa dei bus.Protagonisti, secondo quanto si apprende, un nordafricano noto per la sua attività di spaccio proprio alla stazione e un giovane italiano a sua volta conosciuto per essere un tossicodipendente: facile ipotizzare come i motivi della lite possano essere legati proprio alla droga. La lite è scoppiata lungo una delle due scalinate che conducono a piazza del Bacio, e ha visto inevitabilmente coinvolte altre persone.Immediato l'arrivo in massa delle forze dell'ordine, con poizia e carabinieri presenti in zona per l'ordine pubblico necessario vista la presenza del senatore Pillon che sono subito intervenuti scongiurando così che la situazione peggiorasse ulteriormente. Ma appena gli agenti e i militari si sono allontanati, ecco il secondo round: pochi minuti dopo, altra violenta lite sempre tra gli stessi protagonisti e nuovo intervento della polizia.