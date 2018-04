Perugia, follia al Chico Mendez: ragazzino preso a pugni

PERUGIA - Si è avvicinato e lo ha colpito all'improvviso: uno, due pugni al volto. Violenza al parco Chico Mendez, una delle principali aree verdi della città in zona stadio Curi e non lontano dalla questura: secondo quanto si apprende, un ragazzino ha picchiato un coetaneo in mezzo alla gente e ai bambini che ora con la bella stagione iniziano ad affollare il parco anche nel tardo pomeriggio.



Il fatto si è verificato poco dopo le 18 e sul posto, allertati dai passanti, sono immediatamente giunti i carabinieri e un'ambulanza del 118. Il ragazzino ferito è stato soccorso, mentre i militari hanno iniziato le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Marted├Č 17 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:10



