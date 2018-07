PERUGIA - Le immagini raccontano di una follia scoppiata improvvisa nel corso di una discussione definita «banale». Una lite violentissima, due persone rimaste ferite alla testa da pugni e bastonate, il tutto di pomeriggio ipieno centro storico fra tanti perugini e turisti in giro a godersi la musica e l'atmosfera di festa in ogni vicolo dell'acropoli: questo, il resoconto di quanto avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato nella zona di via Bartolo.



I due feriti sono commercianti, padre e figlio, che hanno avuto la peggio dopo le botte prese (si parla di stranieri, con alcuni di questi che avrebbero a loro volta un'attività commerciale sempre in centro) a seguito di una discussione che molti, tra chi si è trovato suo malgrado ad assistere e i conoscenti dei due, hanno definito banale.



Ma tanto sarebbe bastato per scatenare la violenza: le immagini dei due commercianti feriti alla testa, con il sangue lungo i sanpietrini tra piazza Danti e via Bartolo, sono raccapriccianti e testimoniano come avrebbero potuto avere conseguenze ben più gravi.



Si tratta del secondo episodio di violenza in pochi giorni sempre nella stessa zona, davanti al posto fisso di polizia che secondo i residenti ultimamente è «troppo spesso chiuso».

Domenica 15 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:01



