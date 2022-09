Perugia, si finge "un lontano parente" per rubare 50 euro, viene scoperto e fugge

PERUGIA - Si era finto "un parente" per estorcere 50 euro. Gli agenti della polizia di Perugia sono intervenuti in via Santucci a seguito di una chiamata al numero unico di emergenza per un tentativo di truffa. Era stata una donna a chiedere aiuto: ha riferito ai poliziotti che un uomo aveva suonato alla sua abitazione e, dopo aver mostrato la carta d'identità e aver evidenziato di avere il suo stesso cognome, le aveva riferito di essere un suo parente. L'uomo - poi identificato come un italiano di 35 anni - aveva spiegato che la moglie era affetta da problemi di salute e per questo aveva bisogno di un prestito di 50 euro per poter acquistare delle medicine.

La signora, però, non lo aveva riconosciuto e anzi aveva sospettato una truffa. Con una scusa, la donna era entrata in casa allertando un amico che, prontamente, aveva scattato alcune fotografie al 36enne. L'uomo, resosi conto di essere stato scoperto, si era quindi allontanato dall'abitazione. Gli agenti, dopo aver visionato le fotografie e aver riconosciuto il truffatore - noto per altri precedenti simili - si sono messi immediatamente alla ricerca dell'uomo che, però, ha fatto perdere le sue tracce.