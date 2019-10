Perugia, fine di un incubo: fidanzato violento non potrà più avvicinarsi alla ex

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - La misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex fidanzata è stata emessa dal tribunale di Perugia nei confronti di un Italiano di 32 anni. Il provvedimento - viene riferito in questura - è stato adottato in seguito alle condotte persecutorie di minaccia e molestia da parte dell'uomo che aveva appreso la notizia di una nuova relazione sentimentale della vittima. In una circostanza indagato era perfino entrato nell'abitazione della donna danneggiando il giardino e immobili nel terrazzo.Nel mese di settembre, in seguito all'entrata in vigore del Codice rosso, che impone alle forze di polizia cura e priorità nella trattazione di episodi di violenza domestica o di genere allo scopo di assicurare una tempestività di intervento a tutela della vittima, la questura di Perugia ha emesso anche due ammonimenti per violenza domestica e altrettanti per atti persecutori.