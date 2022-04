Perugia, la finanza sequestra 24 chili di marijuana. Arrestato un albanese

PERUGIA La guardia di finanza di Perugia ha sequestrato 24 chilogrammi di marijuana e arrestato un cittadino albanese. L'operazione è stata effettuata in un appartramento alle porte della città. La droga era nascosta in due borsoni che si trovavano in un armadio. Il valore commerciale della droga sequestrata è stimato è di circa 150mila euro. Accertamenti in corso per capire come la droga è arrivata in città. Nel corso dell'operazione denunciato un albanese per il possesso di otto grammi di cocaina.