PERUGIA - Partenza con il botto ieri per la Fiera dei Morti. A Pian di Massiano all’apertura degli stand c’erano già tantissime persone, spinte forse dalle previsioni meteo che per il pomeriggio annunciavano pioggia. Super lavoro per la polizia locale, che ha dovuto gestire un gran numero di automobili che nel giro di poco hanno occupato ogni spazio possibile nella zona dello stadio, del Percorso verde e dell’ex tabacchificio. Non sono stati registrati comunque particolari intoppi in fatto di viabilità, che salvo qualche coda nelle fasi di maggiore afflusso è risultata scorrevole. Molti perugini hanno curiosato fra gli stand a tema natalizio, ma a Pian di Massiano quelli di abbigliamento e oggettistica per la casa sembrano essere andati subito per la maggiore. Hanno attirato molto le “novità” dell’anno, come la spugna magica per pulire ogni tipo di scarpa e coloratissime presine in lattice per la cucina. Curiosità a parte, ogni stand ha raccolto consenti, dall’intimo ai prodotti in sughero, la Fiera si conferma attrattiva per la città e non solo. Di un «esordio davvero partecipato, che però non ci meraviglia perché la fiera è un’antichissima tradizione profondamente sentita dai perugini» ha parlato il sindaco Andrea Romizi, che ha inaugurato l’evento prima a Pian di Massiano, dove ci sono 518 stand, poi in centro che ospita le città gemelle e altri espositori (per un totale di 65 banchi). «Saranno giornate preziose, capaci di regalare alle famiglie il piacere di stare insieme», ha aggiunto il sindaco, presente fra gli altri insieme agli assessori Luca Merli e Clara Pastorelli che stima «in questi cinque giorni (la Fiera andrà avanti fino al 5 novembre) un afflusso di più di 50mila visitatori». Merli, da parte sua, ha ricordato che la polizia locale, guidata da Nicoletta Caponi e Antonella Vitali, insieme alle forze dell’ordine «garantirà un presidio costante in fiera e sul fronte della viabilità». Ogni turno vedrà impegnati anche fino a quindici agenti. Un dispositivo di sicurezza che, già da qualche edizione, ha permesso anche di arginare a Pian di Massiano la piaga degli abusivi, soprattutto nella zona dei parcheggi. Attenzione massima anche in centro storico, dove si respira un clima internazionale grazie agli stand delle città gemelle in piazza Italia. Nell’acropoli l’allestimento (stand anche in corso Vannucci) è stato curato da Magenta Events di Lucia Boccolini, presente al taglio del nastro nel cuore della città con i vicepresidenti di Perugia in Centro Paolo Mariotti e Alessandro Granieri. L’afflusso numeroso del primo giorno ha portato il Comune a rilanciare l’appello ad usare i mezzi pubblici. Per l’occasione è stato previsto un biglietto unico (bus e minimetrò) a 3,50 euro valido per un adulto e un under 12 (24 ore dalla convalida). Ecco gli orari del minimetrò: da oggi a sabato 4 novembre 7–21,05 (ultima corsa). Domenica 5 dalle 9 alle 20,45 (ultima corsa). Gli orari della fiera: 9-21 a Pian di Massiano, 10-20 in centro.