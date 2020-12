PERUGIA - Si aprirà mercoledì la seconda edizione del Festival Europeo di Poesia Ambientale che si svolgerà principalmente in streaming fino a sabato 12 dicembre. Un evento di portata continentale che si lega fortemente al capoluogo umbro per la presenza di Carlo Pulsoni, docente all'Università degli Studi di Perugia, che è uno dei direttori scientifici della rassegna insieme ad Angiola Codacci Pisanelli e Marco Fratoddi. L’evento, che si avvale anche del contributo scientifico del magazine culturale Sapereambiente e della rivista Insula europea, avrà come sede tre luoghi simbolo della cultura popolare di Roma come la Biblioteca Quarticciolo, il Teatro Quarticciolo e il Museo dell’Altro e dell’Altrove, nel Municipio Roma V. Il pubblico potrà partecipare grazie alla diretta streaming di tutti gli eventi. L’appuntamento, dal suggestivo sottotitolo “L’amore finisce dove finisce l’erba e l’acqua muore”, punta a sviluppare un percorso di conoscenza e di consapevolezza sulle tematiche ambientali a partire dalla poesia, valorizzando l’enorme patrimonio letterario del nostro paese e il ruolo di Roma nella nascita del movimento ambientalista. La città è stata infatti teatro della fondazione, nel 1968, del famoso Club di Roma e della presentazione del rapporto I limiti della crescita che ha scatenato nel 1972 il dibattito sul futuro dell’umanità.

Ad aprire il Festival, mercoledì 9 alle 10.00, sarà una conversazione con Serenella Iovino, fra le massime studiose a livello internazionale di eco-critica. Saranno poi molti gli appuntamenti che gli appassionati non vorranno perdere, a partire dall’eco-reading che coinvolgerà in tempo reale gli italiani Antonella Anedda, Mariangela Gualtieri, Valerio Magrelli, lo spagnolo José Manuel Lucía Megías, la rumena Eliza Macadan e il polacco Jarosław Mikołajewski (giovedì 10 dalle 18.30). Tra i protagonisti, oltre a quelli già citati, Giuseppe Bellosi, Maria Grazia Calandrone, Giuseppe Cederna, Tania Convertini, Laure Gauthier, José Manuel Lucía Megías, Eleonora Rimolo, Andrea Satta e Niccolò Scaffai. Saranno inoltre proposte al pubblico sia on-line, sia negli spazi fisici interessati dal Festival nel rispetto delle normative vigenti, alcune opere di video-poesia. Il Festival Europeo di Poesia Ambientale promosso da Saperenetwork fa parte di Romarama2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale, ed è realizzato in collaborazione con SIAE. Il programma completo delle quattro giornate è consultabile sul sito www.insulaeuropea.eu, da dove sarà anche possibile seguire gli eventi in streaming che verranno altresì trasmessi su www.festivalpoesiambientale.eu e www.sapereambiente.it. La partecipazione sarà gratuita.

