Martedì 11 Giugno 2024, 09:36 - Ultimo aggiornamento: 09:58

PERUGIA - «Noi vogliamo questa vittoria». «Sai perché mi batte il corazon? Ho visto la Vittoria. Ehi, mammà innamorato so'». Cori da stadio hanno accolto Vittoria Ferdinandi alle 22.10, all'arrivo ufficiale della notizia del ballottaggio contro Margherita Scoccia. «Questo è il Perugia dei miracoli - dice Ferdinandi - .Questo è un risultato storico, ora andiamo a prenderci questa vittoria. Vi porterò al mare, ma tra due settimane, ora non era abbastanza caldo. Ma so quanta passione e quanto amore ci sono stati nei vostri voti. Siete un capolavoro». Prima che sulla giornata più lunga calino le note altissime di Bella ciao, parla sette minuti dopo un pomeriggio in silenzio, in cui si era concessa solo un «Dai, dai, dai» passando in mezzo ai suoi, mentre telefonini e computer erano fissi sugli scrutini. Giacca panna su pantaloni neri, la linea era stata niente dichiarazioni fino a risultati definitivi. Ma anche se solo per un istante, non aveva resistito dal farsi abbracciare, in un'attesa trascorsa solo con il suo staff nel bunker all'interno del comitato elettorale di via Cortonese. Chi voleva abbracciarla ha dovuto attraversare letteralmente un buco nel muro, gli sguardi indiscreti bloccati da un manifesto con il suo sorriso. Un pomeriggio che ha visto la «gente della Dada» in un continuo via vai dal comitato, a confrontarsi sui numeri, a chiedere informazioni e improvvisarsi politologi. Mentre nella sala allestita con il maxischermo sintonizzato sulle trasmissioni locali c'erano file di sostenitori appesi alle ultime dichiarazioni.

Ecco Walter Verini ed Elisabetta Piccolotti, che ai microfoni dei giornalisti ragionano di elezioni europee. Abbracci e complimenti per Camilla Laureti appena eletta a Strasburgo. Ci sono Stefano Vinti, Ulderico Sbarra e Stefania Proietti. E poi Thomas De Luca, Giacomo Leonelli e Tommaso Bori. Si affacciano anche gli ex sindaci Renato Locchi e Wladimiro Boccali, c'è la Cgil e i centri antiviolenza. Ma soprattutto ci sono «oltre mille persone», secondo il referente politico Andrea Ferroni, con la voglia di restare accanto a Vittoria. In mezzo ai bambini che mangiano gelati e disegnano per terra.

Quando le sezioni scrutinate sono 24, c'è il primo sorpasso sull'antagonista Margherita Scoccia: dal bunker si alza un boato. «Chi ha segnato?», si chiede e non è una battuta di Fantozzi. Il clima è allegro, più che un'elezione sembra una festa di quartiere. L'aria è frizzante, mentre i numeri salgono. Intorno alla settantesima sezione, i dati rivedono il centrodestra avanti, ma sempre sotto il 50 per cento. «È ballottaggio, va benissimo così», dicono dallo staff di Ferdinandi. «Sono arrivate le sezioni di San Marco, Pianello e Castel del Piano, hanno ribaltato il risultato come Alessandro Borghese», si ride. La vittoria al primo turno è solo un sogno di quelli che si fanno all'alba, prima del suono della sveglia: l'obiettivo resta il ballottaggio. Mentre c'è chi tira fuori Cosmo libertà uguaglianza di Paolo Vinti: «L'ho portato come portafortuna».

Intanto il comitato continua a riempiersi di sostenitori, chi porta un caffè, chi arriva con lo spritz dai locali davanti, mentre il via vai continua. «Lasciatemi dire che tre mesi fa tutto questo non sarebbe stato affatto scontato – insiste Ferroni, da sempre il braccio sinistro di Dada, la «roccia» e il «komandante», l'unico con la licenza di dichiarare -. Vittoria ha preso per mano la città».

Francesco Nicodemo, che ha dettato i tempi della strategia social, intanto si regala una partita a biliardino: «Se sono calmo? Io sono zen». Ma su tutti, la calma del portavoce Andrea Baffoni, un po' grillo parlante, un po' angelo custode. Che ora dovrà riaprire le ali per altre due settimane.