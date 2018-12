PERUGIA - Alla fine la giunta Romizi si è decisa: scatta il blocco del traffico per combattere lo smog. Non che i dati delle centraline dell'Arpa siano allarmanti, ma Perugia sta dentro il protocolo regionale e il blocco, come di consueto, scatta a cavallo di anno vecchio e anno nuovo.

Sabato 15 e domenica 16 dalle 8,30 alle 12, 30 e dalle 13,30 alle 17,30 si fermano le auto e i mezzi inquinanti fino a euro 3 compreso. Le zone interessate al blocco sono quelle della città compatta e di Ponte San Giovanni. Per chi sgarra la multa è di 164 euro. Il blocco verrà replicato il mercoledì 26 e giovedì 27 ; mentre per la prima settimana del 2019 andrà in scena mercoledì 2 e giovedì 3. Insomma, lo shopping di Natale è salvo. Poi si tornerà al tradizionale blocco del week end fino a fine marzo.