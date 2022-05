"Perugia, fatti valere ai playoff!": Bandecchi, presidente della rivale Ternana, esorta in un video i biancorossi

Stefano Bandecchi torna a farsi vedere (e sentire) in video sui suoi canali social e saluta tutti con un "Forza Perugia!". Un augurio ai biancorossi per i playoff di serie B ai quali si sono qualificati come ottavi in classifica. Non ci sarebbe niente di strano, se non fosse che Bandecchi è anche il presidente e patron della Ternana. Il massimo dirigente della società i cui tifosi sono rivali storici proprio di quelli perugini. Un po' come se il presidente della Roma Dan Friedkin gridasse "Forza Lazio!", o come se Andrea Agnelli, massimo dirigente della Juventus, se ne uscisse con un "Alè Toro!". Bandechi, che non si faceva più sentire sui suoi profili da diversi giorni (dalle ore successive, guarda caso, proprio al derby che la sua Ternana ha vinto il 30 aprile ai danni del Perugia), è tornato a comparire con questo saluto finale, che ha inevitabilmente generato reazioni da parte di molti sostenitori di fede rossoverde. In realtà, il suo video era stato diffuso per ringraziare un ternano, proprietario di un'azienda, che gli aveva fatto recapitare nel suo ufficio un pacco con dei prodotti gastronomici. Ma nel finale, ecco il messaggio a sorpresa: "Un saluto a tutti gli umbri - ha detto l'imprenditore livornese - e forza Perugia per quanto riguarda i playoff. Mi raccomando!". Bandecchi, dunque, rompe un tabù e sceglie la strada del fair play, anche muovendosi nei meandri di una rivalità calcistica tra le più sentite in Italia. Lui stesso, tra l'altro, già prima della fine del campionato e anche dopo la vittoria della sua Ternana nel derby dello stadio Liberati (1-0 per i rossoverdi, gol di Alfredo Donnarumma) aveva comunque espresso al presidente del Perugia Massimiliano Santopadre l'augurio di riuscire, alla fine, a qualificarsi per i playoff.

