PERUGIA - Un uomo di 47 anni è ricoverato in Rianimazione dal pomeriggio di mercoledì dopo un gravissimo incidente che lo ha visto coinvolto lungo la E45, dopo essere stato falciato da un'auto. Sul posto immediato l'intervento di una pattuglia della polizia stradale e dell'ambulanza del 118.Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo dopo aver ravvisato un guasto improvviso al furgone sul quale stava viaggiando avrebbe accostato all'altezza dello svincolo di Bosco e nello scendere dal mezzo è stato colpito da un'auto che stava sopraggiungendo. Tutti gli accertamenti del caso sono ancora in corso per stabilire con esattezza le cause dell'incidente.Dopo essere stato messo in sicurezza e portato nella Sala Rossa del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia, il 47enne è stato operato d'urgenza da un'equipe specialistica per ridurre le ferite agli arti ma soprattutto le lesioni interne, definite molto gravi. Secondo quanto confermato dall'ufficio stampa dell'azienda ospedaliera, l'uomo è stato poi trasferito nella struttura di Rianimazione.