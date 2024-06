PERUGIA - Gli Exit Poll assegnano un vantaggio importante al centrosinistra a Perugia. Secondo le rilevazioni diffuse dal Consorzio Opinio Italia per la Rai, Vittoria Ferdinandi viene data tra il 49 e il 53 per cento, Margherita Scoccia tra il 44 e il 48 per cento. Affluenza alta. L'affluenza ha registrato numeri alti già alle 19 di domenica con la cifra del 57,18 in Umbria; a Perugia prima dell'ora di cena aveva votato il 56,08 per cento degli aventi diritto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA