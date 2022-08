Perugia, è morto l'ex consigliere comunale Cesare Fioriti

Cordoglio a Perugia per la morte di Cesare Fioriti per tanti anni consigliere comunale eletto nel Pd. Di estrazione socialista, Fioriti è stato per almeno dieci anni sugli scranni di palazzo dei Priori. Fioriti, malato da tempo, aveva compiuto 66 anni lo scorso 23 luglio. Tanti collegi e amici del periodo in cui è stato consigliere comunale (di ogni parte politica) lo hanno ricordato su Fb con parole di grande dolore e amicizia ricordandone non solo le qualità legate all'impegno politico.