Perugia, è morto l'ex consigliere comunale Cesare Fioriti

Cordoglio a Perugia per la morte di Cesare Fioriti per tanti anni consigliere comunale eletto nelle liste socialiste. Fioriti è stato per dieci anni (dal 1999 al 2009) sugli scranni di palazzo dei Priori. Fioriti, malato da tempo, aveva compiuto 66 anni lo scorso 23 luglio. Tanti collegi e amici del periodo in cui è stato consigliere comunale (di ogni parte politica) lo hanno ricordato su Fb con parole di grande dolore e stima ricordandone non solo le qualità legate all'impegno politico. In una nota congiunta hanno esprtesso cordoglio l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Romizi e il presidente del consiglio comunale Nilo Arcudi. I funerali si terranno martedì alle 10 nella chiesa Santa Maria di Colle in via Leonardo Da Vinci.