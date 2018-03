Perugia, ex bomber muore dopo grave incidente. I suoi organi salveranno altre vite

Negli anni Novanta ha fatto sognare i tifosi della Pievese con i suoi gol. Massimo Del Grasso, 53 anni, è morto nella notte tra venerdì e sabato all'ospedale Santa Maria della Misericordia a seguito di un drammatico incidente in cui era rimasto coinvolto martedì mattina a Po' Bandino e che aveva visto morire sul colpo un quarantenne di Castiglion Fiorentino.



Del Grasso era fin da subito apparso molto grave, e purtroppo non ce l'ha fatta. I familiari hanno autorizzato l'espianto degli organi, che avverrà nelle prossime ore e che servirà a salvare altre vite.



Molto conosciuto nella zona del Trasimeno e in particolare in quella di Città della Pieve proprio per i suoi trascorsi calcistici, la comunità locale era in grande apprensione già dalla giornata di martedì per le sua condizioni dal momento che si era subito diffusa la voce che fosse anche lui rimastp coinvolto in quel terribile incidente.

Sabato 31 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:51



