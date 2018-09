PERUGIA - Partono le grandi manovre: perché anche se si svolgerà dal 18 al 28 ottobre, la sicurezza per Eurochocolate necessita di una pianifcazione molto accurata. rNella mattinata di giovedì si è tenuta una seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata e presieduta dal prefetto Claudio Sgaraglia. Sono stati così approfonditi i profili di sicurezza connessi allo svolgimento della prossima edizione della manifestazione.



In particolare,secondo quanto si apprende, il Comitato ha avviato l’esame delle misure di security e di safety da adottare al fine di garantire lo svolgimento dell’evento in condizioni di massima sicurezza.



Successivamente, sulla base della recente direttiva emanata dal ministero dell’Interno per la prevenzione ed il contrasto delle occupazioni arbitrarie di immobili, è stato fatto il punto della situazione in Provincia. E’ stato al riguardo convenuto che, pur non evidenziandosi allo stato criticità, le Forze di Polizia e la Polizia Municipale procederanno comunque a monitorare le situazioni potenzialmente a maggior rischio.



Il Comitato ha infine svolto una preliminare valutazione della manifestazione Open Art Week, che si terrà a Perugia dal 29 settembre al 7 ottobre 2018.

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:01



© RIPRODUZIONE RISERVATA