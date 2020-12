Perugia, esplosione per una fuga di Gpl: due feriti, uno è gravissimo

PERUGIA - Fuga di Gpl con esplosione nella notte. Il fatto è avvenuto tra San Martino in Campo e Boneggio. L'esplosione, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, ha interessato una villetta. Due le perone rimaste ferite. Un uomo è in gravissime condizioni visto che ha riportato ustioni sull'80% del corpo. Meno gravi quelle della donna che si trovava nella struttura prefabbricata in cemento armato. I danni non sono evidenti, ma tutti gli infissi sono saltati. Il bombolone del Gpl si trova all'esterno della villetta. Accertamenti da parte di vigili del fuoco e forze dell'ordine sule cause della fuga di gas.

