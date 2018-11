Perugia, esce dal carcere in permesso e inizia a perseguitare la ex fidanzata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Esce in permesso dal carceree inizia a perseguitare la ex fidanza. Un tunisino 37enne, con precedenti di Polizia, è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile perugina. L’uomo, già condannato ad oltre un anno di carcere per reati di droga, era stato ammesso, la scorsa estate, al regime dell’affidamento in prova ai servizi sociali. L’uomo, infatti, non solo era già stato denunciato, ad agosto, per aver fatto resistenza ai poliziotti delle Volanti, ma, nel periodo più recente, ha anche posto in essere una vera e propria condotta persecutoria nei confronti della ex fidanzata, con la quale aveva intrapreso una relazione sentimentale ormai terminata da quasi 10 anni. In particolare, il 37enne, nel recente periodo di libertà dallo stato detentivo, ha iniziato a perseguitare la sua ex e, di fronte al rifiuto di riallacciare un rapporto sentimentale, ha minacciato la donna di gettarle addosso dell’acido e di bruciare la sua autovettura, tutto questo inveendo contro la stessa e assumendo condotte violente, come prendere a calci la porta dell’abitazione della vittima. Tutto questo ha determinato per lui una denuncia per atti persecutori. In via d’urgenza, il Magistrato di Sorveglianza ha emesso il provvedimento di rispristino della misura detentiva in carcere a Capanne.