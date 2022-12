Lunedì 19 Dicembre 2022, 08:36

Non ci resta che piangere. Anzi, non ci resta che ridere. I perugini alle prese con le buche non sanno più che fare. Così i residenti della strada che sale al borgo di San Lorenzo della Rabatta la mettono sullo scherzo. Una delle buche più grandi, è stata addobbata con una stella di Natale, una ghirlanda dorata e qualche elfo aggiunto dai bimbi. Sorriso (alla buca) e foto. Amara conclusione di una battaglia contro le buche nella zona tra Cenerente e Monte Tezio che va avanti da anni in una strada che è ridotta a un colabrodo. Hanno addobbato la buca, ma hanno anche tenuto la contabilità delle gomme spaccate. Ecco la loro storia.

«Quando piove- raccontano i residenti- l’acqua fangosa scende dal bosco (anche a causa dei fossi mal tenuti e dei lati della

strada non puliti), coprendo completamente la strada. Le buche diventano invisibili. Ed ogni buca centrata, o quasi, significa una ruota distrutta da sostituire. Sono già almeno una decina negli ultimi mesi, a giudicare da un conteggio informale tra vicini, le ruote distrutte in questa maniera. Una ruota intera, peraltro, giace a lato della strada, dove qualcuno deve averla abbandonata dopo la necessaria sostituzione. Due anni fa gli abitanti della zona si sono occupati personalmente di riempire qualche buca

con bitume acquistato in ferramenta, in maniera artigianale, e di ripulire i fossetti con le zappe, ma queste soluzioni “arrabattate” non bastano più. Ripetute segnalazioni al Comune, ai Vigili e alle autorità varie hanno sortito poco effetto: un sopralluogo, ma nessuna riparazione in vista».

Ecco allora l’idea, nata da un tam-tam sui social: alleggerire il peso della situazione con un’iniziativa goliardica. Del resto, il vicinato di San Lorenzo della Rabatta, dove abitano una trentina di famiglie, è un posto con una viva socialità, grazie alla decennale attività dell’associazione La Rabatta Aps e alla presenza di un parco, il Giardino dell’Amicizia, in cui si svolgono diverse iniziative durante l’anno.

Ieri, un gruppetto di abitanti della zona si è riunito per prestare omaggio alle buche stradali, diventate così importanti nelle loro vite. C’è la buca decorata con ghirlanda natalizia, quella dove spuntano due stelle di Natale, ed elfi e folletti aggiunti dai bimbi fanno capolino tra le fronde. «La speranza-dicono- è che le immagini e i sorrisi che provocano portino un po’ di attenzione sulla situazione e si vedano presto arrivare, al posto della slitta di Babbo Natale, camion, lavoratori e materiali che si occupino di rimettere in

sesto questa (e tutte le altre) strade…. per un felice 2023!».

Fin qui la protesta simpatica, intelligente e che chissà se coglierà nel segno di palazzo dei Priori. Anche ieri giornata di buche con la polizia Municipale che in metà turno del pomeriggio ha infilato una quindicina di segnalazioni: dai vicoli del centro a Balanzano. A Ponte Pattoli buca grande quasi come una piscinetta per bambini. Cioè mini voragine con tanto di transennatura e limite di velocità.