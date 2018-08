PERUGIA - Era stato già scovato dalla polizia a giugno e accompagnato a un centro per essere rimpatriato nel suo paese d'origine il marocchino protagonista, insime a un suo connazionale, dell'assalto a bottigliate allo chef di Camino Garibaldi, Michele Radicchia in corso Garibaldi. Lo ha scoperto la squadra mobile della questura che ieri mattina ha rintriacciato ed espuslo il maghrebino di 33 anni.

A giugno l'uomo era sfuggito dal centro per il rimpatrio una volta che avava capito che stava per essere rimpatriato. Il marocchino era stato bloccato durante un controllo antidroga.

Lunedì 13 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:17