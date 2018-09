© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Nuovo assetto della sosta, tra favorevoli e contrari (tante polemiche anche nelle ultime ore)lunedì è il giorno della partenza. Quasi piena, perché se le regole previste per le aree dove ci sono strisce blu (nuove e confermate) scatteranno già dalla mattina, è previsto un via ritardato almeno di alcuni giorni per l’entrata in funzione dei pilomat a difesa delle nuove mini aree a traffico limitato nel cuore dell’acropoli.Nella lista delle novità spicca piazza Italia, che nella nuova veste conta 23 stalli a pagamento, previsto dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 13-20 e il sabato dalle 8 alle 20, con tariffa di 2,20 euro all’ora. Questo attorno ai giardini, con il lato del tratto finale di viale Indipendenza che rimane dedicato ai ciclomotori. Da domani mattina questo sarà il funzionamento, mentre ci sarà da attendere ancora per vedere alzarsi i pilomat delle nuove due mini aree Ztl di via del Circo e via Marzia. Il motivo? La consegna dei telecomandi, che secondo le richieste permetterà di capire il numero di utenti che potrebbero avere quelle aree. Aree dove l’accesso sarà consentito, nel caso di via del Circo, a residenti del settore 5, pubblico interesse e carico-scarico (con specifico permesso dalle 6 alle 10) e veicoli diretti alle aree interne. Lì sarà istituito uno stallo per clienti di hotel per il carico e scarico. Niente spazi per alberghi invece in via Marzia, dove ci sarà il via libera per i residenti del settore 1, studi professionali settore 1 (dalle 7 alle 13 da lunedì al sabato), pubblico interesse.Poi c’è il fronte delle nuove aree a strisce blu. Aree che rientrano nella contropartita degli sconti su tariffe e abbonamenti dei parcheggi, e interessano come noto via Bistoni (89 stalli), via del Cortone (30) e via Ripa di Meana (75) dove, nel tratto verso San Girolamo, ci saranno 37 stalli senza limiti di tempo. Qua la tariffa prevista è pari a 1,50 euro al giorno (lunedì-venerdì 9-19,30).Del pacchetto che ridisegna la sosta, fanno parte anche nuovi (o confermati) assetti in via Pascoli (30 stalli, lunedì-venerdì 13-20 e sabato 8-20, tariffa 1,50 al giorno), via e piazza San Francesco (45+11 stalli, lunedì-venerdì 13-20 e sabato 8-20, tariffa 2,20 all’ora). C’è poi il cambio per le zone di via dei Filosofi, stazione ed Elce (quartiere che in queste ore ha alzato la voce per i disagi relativi al cattivo utilizzo degli spazi per residenti in zona via Bonaparte Valentini), dove i parcometri saranno in funzione dalle 9 alle 19,30 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19,30 (dunque sparisce la gratuità nella pausa pranzo).