PERUGIA - Giornate del Bartoccio, ciak si parte con l’edizione 2024 dell’appuntamento fra i più tradizionali in città. L’evento più atteso, manco a dirlo, è quello dell’ingresso trionfale del Bartoccio in città. Sono già entrati nel vivo qualche giorno fa i preparativi per il corteo in centro storico. Un appuntamento fatto di musica, balli, canti, maschere e colori. E pure qualche novità. Ma tanti attendono l’appuntamento di sabato 3 febbraio, c’è spazio per tanti eventi anche nel giorno precedente. I riflettori sul Bartoccio si accenderanno nella giornata di venerdì nel quartiere di Ponte d’Oddi. Nei locali del Circolo, nel pomeriggio (dalle ore 18), si terrà una gara di Bartocciate con Graziano Vinti come Bartoccio. Il programma? Lettura delle Bartocciate, votazione del pubblico e proclamazione della Bartocciata dell’anno. Sarà solo l’avvio di una serata all’insegna del divertimento e della tradizione. Alle 20 raduno per uno spuntino offerto dal Circolo Ponte d’Oddi poi, dalle ore 21, ci sarà un «Corzo de Perugino». Sul palco saliranno Diego Mencaroni e Leandro Corbucci.

Dal dialetto alla sfilata. Il giorno seguente, alle 17, il Bartoccio entrerà in città. Con una novità, come detto. Sarà quella del percorso, perché il raduno e la partenza sono previsti ai giardini Moretti Caselli, a ridosso della chiesa di Sant’Ercolano. «Così il più perugino dei santi, defensor civitatis di Perugia morto martire per la sua difesa, vedrà con occhio benigno, e forse commosso, la partenza della più perugina delle tradizioni, il carnevale del Bartoccio», scrivono i promotori dell’evento. Soprese finite? No. La macchina organizzativa delle Giornate del Bartoccio sta lavorando da tempo ad un programma rinnovato con lo scopo di «arricchire il corteo». Corte che si aprirà anche quest’anno con le majorettes, anzi le «Bartoccine» accompagnate dal ritmo della Filarmonica di Spina, davanti al carro agricolo tradizionale tirato da due bovini. «Così accadeva nell’Ottocento e nei primi decenni del Novecento». Il piacere della tradizione si ritroverà anche nello spirito del corteo, totalmente pedonale e animato da gruppi musicali e gruppi danzanti, figuranti, bambini e bambine delle scuole, gruppi mascherati spontanei: chiunque può partecipare. «I gruppi, per ragioni organizzative, devono prenotarsi all’indirizzo societadelbartoccio@gmail.com».