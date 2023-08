Venerdì 25 Agosto 2023, 08:33

Nel centro storico tutto pronto per i saldi dei saldi. Torna il nuovo appuntamento con gli sconti di fine stagione dello Sbaracco, l’evento stagionale organizzato dal Consorzio Perugia in Centro che raduna artigiani e commercianti dell’acropoli. Oggi e domani, dalle 10, sono allestiti gli stand all’esterno dei negozi che aderiscono all’iniziativa dove i clienti potranno trovare le super occasioni. «Lo Sbaracco è un’opportunità per tutti – ha spiegato Paolo Mariotti, commerciante e vice presidente del Consorzio Perugia in Centro - : soprattutto dopo i saldi estivi di luglio che non sono andati come ci aspettavamo».

SHOPPING PER TUTTI

C’è l’abbigliamento, ma non solo: artigianato, gioielleria, prodotti per la casa, per la cura del corpo e del benessere, articoli da regalo, prodotti di erboristeria, giocattoli, profumi, articoli sportivi e occhiali. Come a dire che ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche. La diciannovesima edizione dello Sbaracco è un’occasione sia per i commercianti che così alleggeriscono le giacenze di magazzino e guardare alla nuova stagione autunnale e per i clienti che, per due giorni, possono trovare delle super occasioni.

SALDI SOFT

La speranza, insomma, è che questi due giorni di super saldi possano fare la differenza in questo anno difficile, caratterizzato da rincari e inflazione. «Ripartiamo dopo i saldi che non sono andati benissimo – ha aggiunto Mariotti del Consorzio - . A luglio a Perugia non c’è stato tutto il passaggio di turisti e visitatori che ci aspettavamo. Il trend negativo non è solo a Perugia e dell’Umbria, ma in tutto il paese: sono stati saldi tiepidi che ha visto un calo, anche nell’online, del 30 – 35 per cento. Con l’inflazione si compra meno, la corsa non c’è stata». Mariotti che ha punti vendita di abbigliamento sia nel centro storico che a Ponte San Giovanni ha, inoltre, sottolineato come il trend sia stato il medesimo in entrambi i negozi.

LA MAPPA

Entrambi i giorni si parte alle ore 10 e la mappa dello shopping è la seguente: lungo tutto corso Vannucci e le vie limitrofe, piazza Matteotti va Oberdan, via dei Priori, corso Cavour, via Marconi e viale Indipendenza, dove decine di negozi esporranno i propri prodotti all’esterno con sconti irripetibili, offrendo così la possibilità di girare le vie del centro all’aria aperta. A fare da cornice bar, gelaterie, ristoranti e pizzerie proporranno a cittadini e visitatori tipicità e prelibatezze per accompagnare al meglio le giornate più convenienti dell’estate. Per tutte le informazioni e per conoscere l’elenco dei negozi aderenti visita le pagine Facebook / Instagram “Enjoy Perugia” e “Perugia in centro”