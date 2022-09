Martedì 6 Settembre 2022, 08:19

Droga dalla Spagna. Consegnata comodamente in un pacco. Peccato che alla consegna oltre al corriere c’erano anche gli investigatori della squadra mobile di Perugia. Venuti a conoscenza del fatto che in un negozio cittadino, che funge anche come punto di ritiro e spedizione pacchi, era pervenuto un plico proveniente dalla Spagna, contenente, verosimilmente, della sostanza stupefacente e con l’indicazione di un fittizio nominativo. Le immediate indagini avviate, con mirati servizi di osservazione nei pressi dell’esercizio commerciale, consentivano di identificare il reale destinatario del plico, che si presentava presso il punto di ritiro, facendosi di fatto consegnare il pacco contente la sostanza stupefacente. Una volta all’esterno, il 24enne veniva fermato e sottoposto al controllo del caso. Le successive attività di perquisizione hanno portato al rinvenimento e sequestro all’interno del pacco spedito di circa 4 chili di “ovetti” di hashish e presso l’abitazione dell’arrestato di ulteriori 7 grammi della stessa sostanza. All’esito delle operazioni, il 24enne veniva arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio alla luce del quadro probatorio in evidenza. L’uomo su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato portato in carcere a Capanne.