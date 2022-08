Perugia, preso con l'eroina in via del Macello

Lo hanno notato aggirarsi con fare troppo guardingo in via del Macello. Lo hanno anche riconosciuto per i suoi precedenti. E hanno deciso di fermarlo. Trovandogli addosso, oltre al cellulare e pochi spicci, 17 grammi di eroina, divisa in 18 involucri termosaldati nascosti nei pantaloni. È così che i carabinieri della sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti un quarantenne di origini tunisine, senza fissa dimora. L’uomo era stato notato dai militari della pattuglia di pronto intervento mentre a piedi si aggirava in via del Macello e da subito si era mostrato insofferente al controllo, tanto da convincere i carabinieri della necessità di perquisirlo. Portato in caserma, al termine delle formalità di rito, il 40enne è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza a disposizione dell’autorità giudiziaria: in seguito del rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato e all’uomo è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.