Perugia, rapito per un debito di droga: due arresti. Spuntano anche le armi

PERUGIA Due uomini di 25 e 27 anni sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di sequestro di persona, detenzione di armi e detenzione di droga a fini di spaccio. I due avrebbero rapito un perugino di 21 anni per non aver pagato una droga che aveva ordinato. I due finiti in manette avevano chiesto una somma di 12 mila euro e inviato alla madre foto del figlio legato a mani e piedi in un prato. A presentare la denuncia è stato il padre del giovane ai carabinieri di Ponte San Giovanni. Durante la perquisizione in casa degli arrestati sono stati trovati bombe carta e droga. E' caccia a due complici che avrebbero partecipato all'estorsione e al rapimento.