Perugia, dosi di cocaina a 30 euro per conquistare i giovani

PERUGIA – Cocaina low cost. Per non essere più un’esclusiva di chi ha soldi da spendere, ma per essere sempre più appetibile anche dai più giovani.

L’ennesima allerta sul fronte spaccio e consumo di droghe in città trova conferma in una delle ultime indagini condotte in città dalle forze dell’ordine e in particolare dai carabinieri. Che sono riusciti a stroncare una banda di tre albanesi di fatto specializzati nello smerciare cocaina nella zona di corso Garibaldi e piazza Grimana, ovvero una di quelle a maggiore concentrazione studentesca e comunque di giovani per la movida. Soprattutto nel fine settimana e in particolare durante il periodo estivo. Per questo motivo gli arresti operati dai carabinieri sono particolarmente importanti,

Ma è altrettanto significativo come, anche da questa indagine, possano essere emersi elementi inquietanti sui consumatori e sulle modalità di spaccio.

LE PICCOLE DOSI

Le chiamano “quartini” e sono delle mini dosi di cocaina la cui caratteristica è quella di abbassare inevitabilmente i costi e dunque poter essere estesa anche a un pubblico di giovani e giovanissimi. Generalmente indirizzato verso il “fumo” (hashish e marijuana) anche e soprattutto perché i prezzi per ogni singola dose sono decisamente più alla portata di chi per vari motivi non può permettersi di spendere in droghe cifre particolarmente alte.

E allora ecco come l’offerta sia variata nel tempo anche in relazione a questo tipo di motivazioni. Il “quartino” diventa dunque una mini dose di cocaina, più o meno la metà rispetto al grammo tradizionale, che permette di abbassare i prezzi e dunque avere a disposizione una platea enormemente più ampia dal momento che potenzialmente ingloba anche studenti e giovanissimi.

RACCONTI DI MALA MOVIDA

Ne sono ulteriore testimonianza i racconti di mala movida di alcuni residenti del centro, infastiditi non solo dai rumori notturni del fine settimana quanto anche da quello che vedono affacciandosi dalle finestre perché non riescono a dormire. «Incredibile quanti e quanto sniffano - ha raccontato uno dei residenti della zona di Porta Sole dopo uno degli ultimi week end di movida selvaggia - ho visto un gruppo di ragazzetti, e non è la prima volta, consumare chiaramente cocaina servendosi di un cellulare come “base” in cui sniffare diverse strisce di sostanza stupefacente». Racconti che si ripetono nelle notti specie in centro e che dunque testimoniano come i più giovani ne stiano facendo un uso sempre maggiore. Anche a causa di queste “politiche” di prezzi messe in atto dagli spacciatori.

FONTIVEGGE, PRESO PUSHER

Dal centro alla stazione, la polizia ha bloccato uno spacciatore di 32 anni. L’uomo, originario della Guinea, è stato bloccato dagli agenti della squadra volante dopo un breve inseguimento. I poliziotti erano stati avvertiti di una lite lungo via Mario Angeloni e si sono immediatamente portati sul posto. Il 32enne si è dato alla fuga e gli agenti lo hanno rincorso e bloccato. In tasca gli è stato trovato un coltello di venti centimetri. La lite sarebbe nata proprio nel contesto dello spaccio.

La squadra volante ha poi denunciato anche un marocchino 40enne che aveva minacciato un controllore del treno che gli stava impedendo di salire senza biglietto.