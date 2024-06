Domenica 9 Giugno 2024, 10:06

PERUGIA - A distanza di pochi giorni dal caso che si è verificato nella zona di corso Garibaldi, con esche avvelenate trovate in una traversa del borgo, il campanello d’allarme torna a suonare. Nemmeno troppo lontano. L’ultimo caso segnalato, in corso di verifica da parte delle autorità, riguarda l’area del quartiere di San Marco. Per la precisione del parco in collina, quello che unisce il quartiere alla zona di Ponte d’Oddi. Una gigante area verde molto costeggiata da palazzi oltre che da case singole. La presenza di cani che vengono portati a spasso lì dai propri padroni è dunque molto alta, soprattutto in questo periodo in cui le temperature sono tornate a salire. Ma il via vai è sempre frequente e l’episodio, raccontato in varie chat di quartiere e che si è verificato nei giorni scorsi, riapre un capitolo delicato, quello delle polpette e delle esche pericolose nei parchi cittadini.

L’EPIDOSIO

Ad accorgersi che c’era qualcosa che non andava è stato il padrone di un cane che era a spasso con il proprio animale. Ha visto che l’amico a 4 zampe stava annusando qualcosa e l’ha allontanato prima che potesse masticare quel che aveva di fronte. Si trattava di un guanto di lattice, che conteneva all’apparenza cibo in scatola per animali. Una presenza quantomeno sospetta, che tramite il veterinario di zona è stato subito segnalato secondo le procedure vigenti tramite l’apposito portale. Personale della Asl ha provveduto a ritirare il guanto sospetto, oltretutto rinvenuto a breve distanza da una colonia felina della zona. Il tutto è stato poi inviato all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Umbria e le Marche che, come da prassi, sta eseguendo le analisi del caso. Saranno questi controlli a dire se si trattava di un qualcosa di pericoloso o meno. Gli stessi veterinari della zona hanno fatto appello ai cittadini a prestare attenzione e segnalare qualsiasi altro ritrovamento sospetto alle autorità competenti in attesa che la procedura per capire cosa contenesse quel guanto in lattice venga completata.

IL PRECEDENTE

Nei giorni scorsi si è attivato il protocollo di bonifica per le esche avvelenate ritrovate nella zona di Porta Sant’Angelo. La zona rossa per la precisione è quella di via della Cera, luogo del ritrovamento, estesa poi a via dell’Oro, del Canerino, della Torretta, Ombrosa, Lucida, del Mogherino, del Pepe, della Cometa e corso Garibaldi dal civico 37 al 193). Una zona segnalata anche tramite la segnalazione con apposita cartellonistica. La normativa in questi casi accertati prevede anche l’intensificazione di controlli da parte delle autorità preposte. La bonifica è stata disposta dal Comune, con apposita ordinanza, a seguito della segnalazione arrivata all’ente tramite il Portale nazionale degli avvelenamenti, con cui erano stati trasmessi dei referti concernenti la presenza di esche avvelenate in via della Cera, nella zona del civico 8. C’è da tenere conto che, oltre che per gli animali, la presenza di veleni e sostanze tossiche abbandonati nell’ambiente rappresenta un rischio per la popolazione, oltre che per l’ambiente.

In città sono varie le segnalazioni che interessano numerosi quartieri, sia centrali che periferici. La pagina social Sportello a 4 zampe della Provincia è tra i mezzi più utilizzati per allertare quante più persone possibile a prestare attenzione. Non mancano anche progetti specifici, come quello per la lotta contro l’avvelenamento degli animali, promosso da Regione ed Enpa in stretta sinergia per la cura, tutela e salvaguardia degli animali.