Perugia, donna presa a pugni in centro

PERUGIA - Una follia che ancora non trova spiegazioni. E una caccia all’uomo andata avanti a lungo. Succede di sera (martedi) in pieno centro, lungo via Baglioni. Una donna prende un pugno al volto mentre cammina. La follia esplode poco prima delle nove di sera: una donna sta camminando lungo via Baglioni quando le si pone davanti un giovane, che improvvisamente le sferra un pugno in faccia. Un’aggressione durata appena qualche secondo, ma devastante. La donna, a causa del colpo subito, perde abbondantemente sangue e le tracce sono visibili proprio lungo via Baglioni.Immediatamente viane soccorsa da alcuni passanti, e qualcuno chiama i carabinieri. I militari arrivano sul posto molto velocemente, ma la donna intanto (forse perché ancora sotto choc) si allontana velocemente sostenendo che deve rientrare a casa assieme al cagnolino che ha portato fuori per la passeggiata serale. Probabilmente lavora come collaboratrice domestica in qualche famiglia del centro.I carabinieri però iniziano immediatamente le ricerche dell’aggressore. Da quanto si apprende si tratterebbe di un giovane di colore, scappato lungo via Floramonti. Ci sarebbe un identikit di base che potrebbe permettere di individuarlo presto.