PERUGIA - Una persona è rimasta intosscata a causa del'incendio di un divano avenuto venerdì mattina in una casa di Madonna del Piano, alle porte di Perugia. Sul posto i vigili del fuoco, un'ambulanza del 118 e una pattuglia della polizia. Ancora da valutare le cause dell'incendio. La persona intossicata non è in gravi condizioni.

Venerd├Č 13 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:16



