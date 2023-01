Lunedì 9 Gennaio 2023, 06:50

PERUGIA - «Pronto polizia? Abbiamo bisogno del vostro intervento». È successo nella notte tra sabato e domenica all’esterno di almeno un paio di locali tra Perugia e Altotevere. Dall’altro capo del filo, però, non ci sono gestori o buttafuori ma gente che vuole entrare e non può farlo. Il motivo? Troppo ubriachi, troppo sopra le righe, potenzialmente violenti e dunque in grado di creare problemi alla stragrande maggioranza di ragazzi che, dentro quei locali, hanno voglia solo di ballare e divertirsi.

Eccola, la controffensiva sul fronte sicurezza da parte dei gestori dei principali locali cittadini e della provincia. Una risposta annunciata qualche settimana fa proprio su queste colonne e che raccontava di un innalzamento del filtraggio all’ingresso (con un aumento del numero dei buttafuori e anche un’attenzione ulteriormente elevata allo stato psico fisico di chi sta per entrare) e dell’aumento di telecamere di sicurezza. Una risposta frutto di un investimento importante da parte di chi ha già pagato un dazio notevole nei due anni di pandemia. Ma ritenuta necessaria per prevenire un fenomeno, quello della movida violenta, che con il ritorno alla normalità si è inevitabilmente concentrata dentro e fuori i locali.

E allora ecco che i violenti che restano fuori si arrabbiano. E arrivano al paradosso di chiamare le forze dell’ordine perché gli viene “consigliato” dai buttafuori di andarsi a fare un giro da un’altra parte. Le voci del sabato sera raccontano di almeno un paio di situazioni di questa portata, un caso nella zona di Perugia e uno in quella di Città di Castello. Con gli agenti intervenuti che hanno poi fatto vincere il buonsenso e a loro volta consigliato a chi li aveva chiamati di farsi riaccompagnare a casa.

Si racconta poi di un terzo caso, sempre all’esterno di un locale perugino, in cui il personale della security avrebbe avuto il suo da fare per allontanare un gruppo abbastanza corposo di ragazzi, anche in questo caso decisamente su di giri, che ovviamente non hanno preso bene la possibilità che non venissero loro spalancate le porte del locale in cui avevano pensato di andare a fare serata.

A proposito di mala movida, paura alle prime ore di ieri in piazza Matteotti. Secondo quanto si apprende, alcuni passanti hanno richiesto l’intervento del 118 dopo aver visto un ragazzo a terra in stato d’incoscienza davanti all’ingresso della Corte d’appello. Immediato l’arrivo del personale medico sanitario del pronto soccorso, assieme a una pattuglia della squadra volante.

Secondo quanto si apprende, il ragazzo era di fatto in coma etilico. Immediate le operazioni di soccorso e dopo qualche minuto il giovane si è ripreso ed è potuto tornare verso casa