Perugia, difende donna da aggressione in centro: ferito cancelliere del Tribunale

Ultimo aggiornamento: 12:38

PERUGIA - Una donna di 36 anni e un uomo di 42 anni picchiati da uno sconosciuto. La donna che era la vittima prescelta dall'aggressore ha 36 anni, l'uomo che l'ha difesa, un cancelliree del Tribuale ha 42 anni e ha avuto la peggio. Il fatto su cui indagfano i carabinieri è avvenuto nella mattinata di giovedì in via XIV Settembre, colpiti con inaudita violenza al volto e in più parti del corpo da uno sconosciuto.Stando a una prima ricostruzione, l’uomo è intervenuto per prendere le difese della donna vittima di una aggressione. Per tutta risposta l'aggressore lo ha colpito al volto, provocando la frattura delle ossa nasali e dello zigomo. Sia la donna, che ha ferite più lievi, che l'uomo sono stati portati al Pronto soccorso. L'uomo è stato sottoposto a intervento chirurgico da parte dell’equipe della struttura Maxillo facciale. L’uomo ha avuto una prognosi di 40 giorni, mentre la donna, di origine ucraina, anc’essa ricoverata, dovrà restare a riposo per venti giorni.