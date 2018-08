PERUGIA - Operazione di sequestro di sostanze stupefacenti della Polizia Penitenziaria di Perugia Capanne, guidata dal Commissario Brillo Fulvio. A darne notizia è Fabrizio Bonino, segretario nazionale per l’Umbria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe che racconta i contornid ella vicenda: «Le dieci pasticche di sostanza stupefacente erano state abilmente occultatenel suo corpo da un detenuto italiano che fruiva di un giorno di permesso. Non sono sfuggiti i movimenti del detenuto al personale di polizia penitenziaria che al rientro dal permesso è stato prontamente perquisito, accompagnato presso l’ospedale civile di Perugia per gli accertamenti radiografici dai quali si è potuto constatare la presenza dell’involucro poi successivamente evacuato dal detenuto che è stato prontamente deferito all’autorità giudiziaria per violazione della legge stupefacenti».

Gioved├Č 23 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:02



