Perugia, detenuto aggredisce due agenti: tensione nel carcere di Capanne. Domani visita del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove con Prisco e Zaffini

«Ancora un fatto violento» nelle carceri umbre, questa volta a Perugia, viene denunciato da Fabrizio Bonino, segretario per l'Umbria del sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe. Secondo il quale nella serata di domenica un detenuto che era visitato dal medico in infermeria «ha proditoriamente aggredito due agenti di servizio, colpendone uno con un pugno nell'occhio e scaraventandone un altro contro il muro». «Per fortuna, il tempestivo intervento degli altri colleghi ha impedito peggiori conseguenze per i poliziotti, comunque rimasti contusi e poi condotti in ospedale» aggiunge. «Ancora una volta, dunque, il Sappe - afferma Bonino - deve segnalare l'ennesimo episodio di aggressione in un carcere regionale. La carenza di organico nelle carceri umbre non è più tollerabile, soprattutto se si tiene conto delle oggettive difficoltà del personale a gestire detenuti problematici, stranieri e psichiatrici».

Per fare il punto sula situazione delle carceri umbre domani del sottosegretario al ministero della Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, insieme al sottosegretario ministero dell'Interno Emanuele Prisco, al presidente della Commissione Sanità del Senato Franco Zaffini e alla presidente della Commissione Sanità della Regione Eleonora Pace: La delegazione incontrerrà la dirigenza delle carceri e gli agenti di polizia penitenziaria di Perugia (ore 10), Spoleto (ore 13), Terni (ore 16), Orvieto (18).