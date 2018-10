Perugia, detenuta tenta il suicidio in carcere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Una detenuta straniera ha tentato di uccidersi nella sua cella del carcere di Capanne ma è stato salvata dal tempestivo intervento delle agenti di Polizia Penitenziaria in servizio. E’ accaduto domenica mattina e a darne notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe.«L’insano gesto – posto in essere mediante impiccamento - non è stato consumato per il tempestivo intervento delle poliziotte penitenziarie. Soltanto grazie all'intervento provvidenziale delle Agenti di sezione si è evitato che l'estremo gesto avesse conseguenze, evidenzia Fabrizio Bonino, segretario nazionale per l’Umbria del Sappe. “Una detenuta straniera ha tentato il suicidio applicandosi al termosifone della cella. La poliziotta di servizio l'ha trovata e l'ha salvata: al momento non è stata ricoverata, ma è stata sottoposta a “sorveglianza a vista”, massima sorveglianza dedicata oggi a quattro ristretti».