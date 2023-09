Venerdì 29 Settembre 2023, 07:15

La caccia a tavolino selvaggio ha dato esito positivo. Stanno arrivando in questi giorni in alcune attività del centro storico (bar e ristoranti) e notifiche delle contravvenzioni elevate dalla polizia locale per chi non ha rispettato i regolamento sui dehors. Gli agenti hanno lavorato tutta l’estate e alla fine, pallottoliere alla mano, meno del dieci per cento delle attività del centro che hanno i dehors, sono risultati non in regola. Il lavoro è durato a lungo, ha avuto i picchi durante il periodo di Umbria Jazz, ma ha avuto soprattutto un passaggio di moral suasion nei confronti dei titolari dei vari esercizi. Cioè è stato spiegato che dovevano adeguarsi al regolamento e come adeguarsi. Ma uno zoccolo duro ha evitato di farlo e la fine della stagione estiva è amara. Stanno arrivando (anzi sono già arrivate) le multe da 150 euro.

GLI ERRORI

Fuorilegge significa che non hanno rispettato la foggia e il colore del porta menù di tavolini e seggiole o magari degli ombrelloni. I controlli sono stati particolarmente stringenti in centro storico, lì dove il rispetto del regolamento che significa decoro in una città turistica, ha un peso ancora maggiore.

Di fatto il regolamento (l’ultimo aggiornamento è del 28 gennaio di tre anni fa) tra emergenza Covid e l’allargamento delle maglie per dare una mano alle attività in difficoltà e combattere la diffusione del virus, ha fatto sentire soltanto adesso i propri effetti.

I LUOGHI

Gli uomini del colonnello Nicoletta Caponi hanno verificato che gli spazi siano conformi con quanto presente nelle autorizzazioni. E soprattutto hanno fatto togliere tutto quello che è in contrasto con il regolamento invitando i titolari di bar e ristoranti ad attenersi alle regole per il decoro. Ma qualcuno ha insistito e sono arrivate le multe. L’operazione decoro messa nera su bianco nel regolamento ha cancellato i tavolini e gli ombrelloni griffati con i nomi delle ditte di bevande e anche i menù che non siano piazzati in appositi leggii che permettano al cliente di avere un quadro completo di quello che offre un locale. Così come dai marciapiedi e dagli spazi comuni hanno fatto un passo indietro le varie offerte di gelato con la firma della marca che viene venduta al bar.

In particolare per i menù il regolamento dice così: «All’interno del dehors è consentita l’installazione di un pannello porta menù avente dimensione che non superi i cm. 50 x 40 e di altezza massima 1,20m, in materiali e colori in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo». Sul fronte delle distanze e quindi delle superfici di suolo pubblico occupate, non sarebbero state rilevate infrazioni.

