Perugia, giallo dei parcometri in via Ripa di Meana

PERUGIA - Giallo in via Ripa di Meana. Lunedì mattina nelle nuove aree di sosta a pagamento attivate nelle scorse settimane, sono sati presi a martellate i tre parcometri. Un pesantissimo atto vandalico. I parcometri sono fuori uso e per riparlari (o sostituirli) ci vorranno alcuni giorni. La Sipa ha "incartato" i parcometri danneggiati con delle buste di plastica lasciando l'avviso che il parcometro della lunga sosta è fuori servizio. Scontata la segnalazione alle forze dell'ordine da parte della società che gestisce i parcheggi. Le strisce blu sono state attivate, in quell'area della città, dopo una lunga polemicca. Nei giorni scorsi c'erano state azioni dimostrative anti sosta a pagamento con gli stalli blu che erano stati ridipinti di bianco. In un caso fu anche lasciata una firma. Ultimo aggiornamento: 14:26