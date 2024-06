Sabato 1 Giugno 2024, 08:40

PERUGIA - Prende forma dai sogni dei residenti più piccoli, i bambini che frequentano la scuola Primaria La Fonte (Ic Perugia 12), un piano per cambiare volto a Pieve di Campo, che si sviluppa nella parte alta di Ponte San Giovanni. Sono stati i ragazzi gli autori di disegni e non solo, racchiusi in un album, pensati per rendere il verde più accogliente e fruibile. Proposte raccolte dal Circolo Socioculturale presieduto da Vittorio Belli, che giovedì sera ha parlato della riqualificazione delle aree verdi e del parco giochi di via Stoppani in una assemblea pubblica. Per il circolo, che è in fase di rilancio a suon di iniziative e conta 240 soci, è occasione per «ricreare il tessuto sociale di Pieve di Campo», includendo un po’ tutte le fasce di età.

Protagonisti nella vita sociale sono di certo i bimbi della Primaria, che hanno disegnato i propri sogni per gli spazi dove poter crescere. A partire dall’area giochi: «Ha bisogno di nuovi giochi interessanti e divertenti. Deve essere bella sia per i bambini che per gli adulti» Così hanno scritto a fianco di alcune proposte: dondolo per tutti, panchina per le mamme, cestini, altalena e perfino un teatrino per marionette. Ai bambini piacerebbe anche un campetto da basket dove poter giocare. Anche perché «a Ponte non ci sono tanti campi liberi». Per una parte dell’area ex bocciofila, sognano invece un campetto da tennis. E per l’area antistante il circoletto vorrebbero «un gazebo e una libreria» perché «è importante stare all’aria aperta». Gli autori del progetto hanno anche pensato ad una scalinata con a scritta «benvenuti» in tante lingue. Quello è un punto di passaggio con il parcheggio, dove consigliano parcheggi per disabili e mamme in attesa. Il circolo è pronto a raccogliere la sfida: «Di certo faremo una parte dei progetti». Per chiudere il cerchio servirà però l’aiuto di istituzioni e attività della zona. All’assemblea, insieme a tanti residenti, ha partecipato l’assessore comunale Edi Cicchi (Sociale).