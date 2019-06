Perugia, da mercoledì tre mesi di lavori sul viadotto Genna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - A partire da mercoledì prossimo, 19 giugno, saranno avviati i lavori di risanamento definitivo del viadotto “Genna”, sul raccordo Perugia-Bettolle tra gli svincoli di Ferro di Cavallo e Madonna Alta.Per consentire gli interventi il transito sarà consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata libera in corrispondenza del cantiere. Gli svincoli saranno regolarmente accessibili sia in ingresso che in uscita.Da oggi a domenica , in vista dell’avvio del cantiere, saranno eseguiti interventi preliminari di ripristino localizzato del piano viabile sulla carreggiata in direzione Bettolle, che dovrà ospitare il doppio senso di marcia durante i lavori. Il transito è consentito sulla corsia di sorpasso.Il completamento è previsto per metà settembre, salvo condizioni meteorologiche sfavorevoli. Il cantiere è stato programmato in estate per contenere i disagi al traffico in un tratto del raccordo utilizzato prevalentemente con funzione di tangenziale urbana. I lavori sono finalizzati a risolvere in via definitiva i problemi dovuti alla formazione ricorrente di dissesti sul piano viabile.