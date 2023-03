Mercoledì 22 Marzo 2023, 09:03

Adesso c’è anche la ceralacca del consiglio comunale. Così l’intitolazione dello stadio Santa Giuliana a Ilario Castagner fa un passo decisivo. Non l’ultimo, ma ormai la strada è segnata. Perché l’ordine del giorno approvato ieri mattina dall’assise di palazzo dei Priori impegna il sindaco Romizi e la sua giunta a cambiare la denominazione del Santa Giuliana in Stadio (o Arena) Santa Giuliana-Ilario Castagner.

Ieri mattina tutti e ventisette i consiglieri comunali presenti al voto hanno detto sì all’ordine del giorno presentato da Michele Nannarone (capogruppo di Fratelli d’Italia) e Francesco Zuccherini(Partito democratico), documento che cita anche l’iniziativa de “Il Messaggero” di intitolare il Santa Giuliana all’allenatore del Perugia dei miracoli che su quell’erba ha indossato la maglia del Grifo come calciatore e poi ha condotto il biancorossi alla cavalcata della prima promozione in serie A nella stagione 1974-‘75.

«Una parte considerevole dei successi professionali di Castagner, che ha portato il Perugia nella storia con il “Perugia dei miracoli” e la prima storica promozione in serie A nel 1975, è fortemente legata a un luogo simbolo della città: lo stadio Santa Giuliana. Dopo la sua morte- è scritto tra l’altro in uno stralcio del documento approvato ieri mattina- è nato un dibattito in città, nel quale sono emerse numerose idee per ricordare l’uomo e il professionista. Dalle colonne de “Il Messaggero”, in particolare, è partita una campagna di sensibilizzazione, al fine di intitolare lo Stadio/Arena Santa Giuliana a Castagner». Tra l’altro Nannarone ha ricordato che in IV commissione sono stati ascoltati ospiti esterni (in particolare Walter Novellino, Franco Vannini, il figlio di Castagner e Andrea Arena, rappresentante del mondo sportivo) che hanno manifestato il loro sostegno all’iniziativa. «Attraverso il dibattito in commissione-secondo il capogruppo di Fdi- è pienamente emerso che Ilario Castagner ha permesso a un intero territorio di innamorarsi di una squadra e di immedesimarsi in essa, favorendo così la nascita o il rafforzamento del sentimento di appartenenza alla città attraverso lo sport».

Durante il dibattito per sottolineare il sì all’ordine del giorno sono intervenuti anche Paolo Befani (FdI) ed Emanuela Mori (Italia Viva.

Adesso la palla passa alla giunta. Per ottenere una deroga sui tempi di intitolazione (dieci anni dalla scomparsa delle persona che si vuol ricordare)il Comune deve chiederla al prefetto. Può essere d’aiuto quello che è successo a Napoli per intitolare il San Paolo a Diego Armando Maradona. Il 26 novembre 2020, il giorno dopo la morte di Diego, l’allora sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, annunciò di aver intrapreso l’iter per intitolare l’impianto all’ex capitano del Napoli. Il 4 dicembre la giunta delibera il cambio di denominazione. Il giorno dopo il prefetto di Napoli ha dato seguito alla richiesta del Comune autorizzando il nuovo nome allo stadio.