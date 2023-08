Covid, a Perugia risale il numero dei ricoverati

Ad agosto i ricoverati Covid nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Perugia «sono quattro volte in più di quelli di luglio» ma la responsabilità «non è della nuova variante Eris che non si sta dimostrando più

severa delle altre della famiglia Omicron alla quale appartiene», quanto piuttosto «del calo di efficacia dei vaccini

per il tempo passato dall'inoculazioni e dall'eliminazione di tutte le misure di contenimento». È il quadro che traccia con l'Ansa la professoressa Daniela Francisci, direttrice della struttura complessa clinica Malattie infettive dell'Azienda ospedaliera di Perugia e direttrice della Scuola di specializzazione universitaria. In Umbria i ricoverati positivi scesi a 11 tra il 6 e l'8 agosto sono ora risaliti a 41, con una prevalenza dei pazienti

in area Covid ma nessuno in rianimazione.

«Nei mesi scorsi abbiamo scelto di non parlare più di Sars-CoV-2, di dimenticarcene, ma il virus ha continuato a circolare in maniera silenziosa» dice Francisci. «Nel nostro reparto - aggiunge - più della metà dei pazienti sono Covid. Tutti ultraottantenni, con più malattie e vaccinati ormai diverso tempo fa. Spesso hanno delle polmoniti legate al virus alle quali talvolta si sovrappongono quelle batteriche. Per tutti stiamo utilizzando gli antivirali ma per qualcuno è stato necessario un sopporto ventilatorio non invasivo. Il dato positivo importante è che non ci sono stati decessi».

La direttrice di malattie infettive ha comunque rilevato che «l'incremento delle ospedalizzazioni si sta registrando in varie regioni e Paesi europei». «Ci sono più fattori per spiegarlo - prosegue - come il ritorno dalle vacanze l'allontanarsi dalle vaccinazioni e il venire meno delle ultime misure di contenimento, come l'obbligo di isolamento per i positivi.

Tra ottobre e novembre arriverà il nuovo vaccino aggiornato e sarà importante che lo facciano soprattutto anziani e fragili. Come è importante - conclude Francisci - adottare norme di buon senso come sottoporsi al tampone ed evitare luoghi affollati o contatti con i fragili in caso di sintomi che facciano pensare al Covid».