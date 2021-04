19 Aprile 2021

di Michele MIlletti

PERUGIA - Raffica di super multe. Almeno quindici. E stavolta non sono balordi in giro oltre l’orario consentito, tossicodipendenti a caccia della dose o persone in cerca di emozioni forti a pagamento. Stavolta sono ragazzini, minorenni (in alcuni casi anche “molto” minorenni) identificati prima e poi multati per aver violato una delle restrizioni anti Covid ancora in atto, quella cioè di lasciare il proprio comune di residenza senza un motivo valido. E passare il sabato pomeriggio in centro a Perugia, in zona Pian di Massiano o dalle parti del parco Chico Mendez, ma anche bighellonare per Fontivegge, non viene in questo momento considerato un valido motivo. Specie se alla violazione della norma si aggiungono risse, danni e imbrattamenti.

I CONTROLLI

Che quella dei gruppi di ragazzini che nei sabato pomeriggio, soprattutto del centro, si incontrano e si scontrano fosse diventata una priorità era cosa inevitabile dopo il susseguirsi di fine settimana ad alta tensione. Con i residenti, specie in acropoli, a guardare allibiti e furenti dalle finestre di casa quanto giovani e giovanissimi combinavano di sotto, in strada. E allora ecco che proprio nella giornata di sabato pomeriggio è scattato un dispositivo di controlli che ha visto in campo polizia, carabinieri, polizia ferroviaria, polizia locale e personale della protezione civile che ha monitorato in particolare gli accessi a via Marzia, una delle zone più sotto controllo anche in relazione agli episodi che si sono verificati nei precedenti fine settimana. Ma non solo, perché i controlli hanno riguardato anche i parchi e l'area intorno alla fermata del minimetrò di Pian di Massiano. Controlli che, di fatto, sono partiti dalla stazione. Già, perché il comune denominatore di moltissimi ragazzini è il prendere il treno dalla periferia o dai comuni vicini e arrivare a Fontivegge per poi disperdersi tra il centro e le aree verdi e vivere una movida che può diventare una vera e propria sfida alle regole particolarmente stringenti in questo momento. Comportamenti sicuramente da censurare, ma anche dovuti al protrarsi di una situazione sempre più dura da sopportare per tutti e specie per i giovanissimi. E così nel corso dei controlli sono stati identificati molti ragazzi, e per almeno quindici di loro sono scattate le super multe dovute al fatto di essere fuori comune senza un giustificato motivo. Trattandosi di minorenni, oltre alla sanzione amministrativa, inevitabilmente è scattata la telefonata ai genitori per venire a riprenderseli. A proposito di comportamenti non conformi alle regole, ieri qualcuno ha strappato le strisce bianco e rosse che "chiudono" l'accesso alle scale del Duomo in piazza IV Novembre: la polizia locale oltre a rimetterne di nuove ha invitato chi si era seduto ad andarsene.