Perugia, così le iscrizioni alle scuole superiori

PERUGIA - Dopo le montagne russe, un anno di stabilità. Così si può inquadrare il capitolo iscrizioni alle scuole superiori perugine per l’anno scolastico 2020-2021. Grosse variazioni non ci sono e rientrano pure nella normalità i sorpassi e controsorpassi tra i due licei scientifici della città: quest’anno è tornato in testa il Galilei (300 iscritti) con l’Alessi ad una incollatura (290).Rimane over 400 il tecnico tecnologico Volta e a Piscille si ripropone il problema overbooking e la necessità di fare una selezione, che potrebbe riguardare la non accettazione di 40-50 studenti. Già sul piede di guerra la dirigente Rita Coccia. «Ci risiamo con la mancanza di spazi. Mi incontrerò con il presidente della Provincia per capire se si riescono a trovare spazi adeguati, altrimenti avvieremo le procedure per la selezione». I criteri sono quelli dell’anno scorso. «Certo è che si fa un gran parlare della necessità di formare tecnici e poi non si fa niente di pratico per superare le necessità. È inutile fare convegni e incontri se poi non si danno i mezzi per raggiungere gli obiettivi. Così si sprecano solo soldi».Allo Scientifico Galilei la dirigente Stefania Moretti spiega che «le iscrizioni delle classi prime confermano un trend in positivo, il numero dei nuovi iscritti è in crescita rispetto allo scorso anno». Dati per cui «ci sentiamo onorati, per la fiducia accordataci dai ragazzi e dalle loro famiglie. Ci impegneremo per garantire un’offerta formativa adeguata alle aspettative». Tiene e registra segnali positivi l’Itet Capitini del dirigente Silvio Improta. «Siamo nelle stesse condizioni del precedente anno. Segnalo una ripresa del corso Geometri, che negli ultimi anni era in calo come da trend nazionale, e una sostanziale stabilità di tutti gli indirizzi».Conferme al rialzo per il Liceo Classico Mariotti e per la preside Giuseppina Boccuto il riscontro è positivo. «Nei prossimi giorni ci sarà la prova di ammissione all’ambito liceo musicale così avremo i dati definitivi». Spunta un «lieve calo di iscrizioni» al Giordano Bruno del preside Giuseppe Materia, che aggiunge: «In ogni caso c’è soddisfazione in quanto si conferma la tenuta della scuola nel suo complesso senza necessità di spazi aggiuntivi e nei limiti della capienza della sede». Sempre Materia commenta l’aumentano a 96 degli iscritti del Liceo Artistico Di Betto, dove è reggente. «Mettendo insieme a questi numeri l’aumento significativo degli iscritti alla prima media si scongiura il sottodimensionamento dell’istituto nel suo complesso».Chi guarda con soddisfazione il salto in alto dei numeri è il Liceo Pieralli, che raggiunge quota 287 con un aumento di 47 unità. «Sono soddisfatta del risultato raggiunto commenta la preside Simona Zoncheddu - che riconosce ai docenti la qualità e l’impegno profuso quotidianamente nelle varie attività’ scolastiche». All’Alessi, l’altro scientifico, alla chiusura on line gli studenti iscritti alla classe prima erano 290 con una flessione di 15 unità: «Si tratta di un dato positivo che salutiamo con molta soddisfazione - dice la dirigente Laura Carmen Paldino -, perché corona il lavoro che abbiamo svolto in questi mesi e mette in luce il valore del liceo e l’apprezzamento di cui esso gode presso l’utenza».E sui dati del Cavour-Marconi-Pascal parla la dirigente Maria Rita Marconi: «Sono stabili quelli del Pascal e indirizzo Moda. In lieve aumento l’indirizzo Elettronica e meccanica. Si è formato un gruppo per l’indirizzo Gestione delle acque e risanamento ambientale che, attivato due anni fa con 13 iscritti e che lo scorso anno non aveva registrato alcun iscritto. Dato il trend nazionale negativo per gli istituti professionali (da 13,6% dello scorso anno all’attuale 12,9%), il bilancio che si può tracciare per noi è senz’altro positivo. Ciò rappresenta, per me in quanto neo dirigente e per la comunità scolastica tutta, una base di partenza valida per riqualificare, innovandola, l’offerta formativa».